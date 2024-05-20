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15:40 20.05.2024

Прокурор МКС запитує ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, міністра оборони та лідерів ХАМАСу щодо ситуації в Палестині - сайт суду

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Прокурор МКС запитує ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, міністра оборони та лідерів ХАМАСу щодо ситуації в Палестині - сайт суду

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан запитує ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, голів ісламського руху ХАМАС, військового крила і політичного бюро ХАМАСу у зв'язку з воєнними злочинами та злочинами проти людяності з 8 жовтня 2023 року, повідомляється на сайті МКС.

"На підставі доказів, зібраних моїм офісом, я маю підстави вважати, що Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, та Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю, несуть кримінальну відповідальність за такі воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території Держави Палестина (Сектор Гази) щонайменше з 8 жовтня 2023 року", - ідеться в заяві прокурора МКС, розміщеній на сайті суду в понеділок.

Зокрема, згідно з текстом повідомлення, йдеться про катування цивільних голодом, умисне заподіяння страждань або шкоди здоров'ю, вбивство як воєнний злочин, умисний напад на цивільне населення, переслідування як злочин проти людства.

Також у документі зазначено, що прокурор МКС запитує ордери на арешт глави Руху ісламського опору (ХАМАС) Ях'я Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі, голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханія.

Ці троє лідерів ХАМАС, як зазначено в заяві прокурора МКС, несуть кримінальну відповідальність за знищення (винищення) як злочин проти людяності, убивство, захоплення заручників як воєнний злочин, зґвалтування, тортури та жорстоке поводження як злочини проти людяності. Інкриміновані їм злочини, згідно з документом, також були скоєні з 8 жовтня 2023 року в Палестині.

Теги: #арешт #мкс

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