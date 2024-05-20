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10:38 20.05.2024

Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

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Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович не вважає, що Арку Свободи українського народу (раніше - Арка дружби народів) обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать.

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Від зазначив, що варіант із веселкою єдиний, який справді переозначає цей об'єкт, а також навколо нього з'являється новий контекст і нова дискусія.

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - додав очільник УІНП.

Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант, "можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".

На уточнювальне запитання щодо доцільності демонтажу арки, голова УІНП заявив, що він не вважає, що її обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать.

Як повідомлялося, 2017 року компанія CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час "Євробачення", вирішила прикрасити Арку кольорами веселки, адже пісенний конкурс відбувався у Києві під гаслом Celebrate Diversity ("Прославляй різноманітність"). У квітні 2024 року голова УІНП Антон Дробович заявив, що вважає гарною ідею перевизначення Арки у веселку.

Київська міськрада 16 травня 2022 року ухвалила рішення про декомунізацію арки Дружби народів і перейменувала її на Арку Свободи українського народу.

Наприкінці березня 2024 року в експертній комісії УІНП із визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявили, що Арка дружби народів (перейменована на Арку Свободи українського народу) в Києві належить до символіки російської імперської політики та підлягає повному демонтажу.

У квітні 2024 року Мінкультури визнало монумент таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, і заявило, що тепер арка може бути демонтована.

Водночас у Київській міськдержадміністрації заявили, що арку не будуть демонтувати або переносити.

Теги: #демонтаж #арка #дробович

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