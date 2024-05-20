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08:13 20.05.2024

ППО в ніч на п'ятницю знищила 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей

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ППО в ніч на п'ятницю знищила 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей

Сили української ППО знищили всі 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей України, якими окупанти атакували в ніч на понеділок, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою всі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вночі 20 травня окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М". ворог також запустив 29 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ - РФ.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, наголосили в командуванні.

 

 

 

Теги: #ппо #бпла #ліквідація

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