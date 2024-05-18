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22:21 18.05.2024

Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

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Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

Російські окупанти за минулий день 46 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 284 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в Есманській громаді було здійснено мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл зі стрілецької зброї, артобстріли (25 вибухів). Унаслідок одного з мінометних обстрілів поранено жителя громади.

Так само вказується, що в Новослобідській громаді було зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) і артилерії (27 вибухів), РСЗВ (16 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог гатив із міномета (13 вибухів), скинув із БпЛА вибухові пристрої (6 вибухів) та завдав ударів дроном типу FPV (2 вибухи).

По Білопільській громаді: росіяни вдарили з артилерії (43 вибухи), гранатометів АГС (30 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).

У Великописарівській громаді були артилерійські обстріли (6 вибухів) і мінометний обстріл (5 вибухів).

По Шалигинській громаді росіяни скинули 14 мін. Також був артобстріл (24 вибухи),

Артилерійського обстрілу зазнали Юнаківська (7 вибухів) і Миколаївська (4 вибухи) громади.

Під мінометним обстрілом опинилася Середино-Будська громада (17 мін).

Хотинська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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