Унаслідок ворожого обстрілу в Чернігівській області постраждав чоловік - голова ОВА

У суботу російські окупанти обстріляли одне із сіл у Семенівській громаді Чернігівської області, унаслідок цього постраждав місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли одне із сіл у Семенівській громаді. У результаті атаки постраждав місцевий житель, 1965 р.н. Його госпіталізували. Пошкоджено багатоквартирний будинок і будівлю дитсадка", - написав він у телеграм-каналі.