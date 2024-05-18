Події

18:54 18.05.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Чернігівській області постраждав чоловік - голова ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу в Чернігівській області постраждав чоловік - голова ОВА

У суботу російські окупанти обстріляли одне із сіл у Семенівській громаді Чернігівської області, унаслідок цього постраждав місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли одне із сіл у Семенівській громаді. У результаті атаки постраждав місцевий житель, 1965 р.н. Його госпіталізували. Пошкоджено багатоквартирний будинок і будівлю дитсадка", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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