Події

07:14 18.05.2024

Кабмін затвердив положення про центри рекрутингу ЗС України

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Кабмін затвердив положення про центри рекрутингу ЗС України

Кабінет міністрів затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України. Відповідну постанову від 16 травня 2024 р. № 564 опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, центри рекрутингу утворюються за рішенням Головнокомандувача ЗСУ та є підпорядкованими підрозділами відповідних командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил. Безпосереднє керівництво центрами рекрутингу ЗСУ та контроль за їхньою діяльністю здійснюють відповідні командувачі, які затверджують їхню структуру, штат (штатний розпис).

Загальне керівництво центрами рекрутингу Збройних Сил здійснює Міноборони через відповідний структурний підрозділ Генерального штабу Збройних Сил.

 

 

 

Теги: #кабмін #мобілізація #постанова

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