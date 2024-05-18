Закордонні дипустанови сприятимуть поверненню військовозобов'язаних в Україну

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відповідну постанову від 16 травня 2024 р. № 563 опубліковано на сайті уряду 17 травня.

У постанові, зокрема йдеться про інформування призовників, які перебувають за кордоном.

"Закордонні дипломатичні установи України: інформують призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку; під час особливого періоду інформують військовозобов'язаних і резервістів, які не мають відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і сприяють їхньому поверненню до України", - ідеться в постанові.

Крім того, дипустанови повідомлятимуть про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік чи зняття з нього призовників, військовозобов'язаних і резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем перебування їх на військовому обліку за списком (додаток 15).

Відповідне інформування забезпечується через системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (до запровадження такої електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів повідомлення здійснюється у семиденний строк з дати взяття на постійний чи тимчасовий консульський облік або зняття з нього на офіційну адресу електронної пошти органу ведення військового обліку, що розміщена на його офіційному вебсайті).