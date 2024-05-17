Події

21:25 17.05.2024

У Херсоні через ворожі обстріли призупинить роботу Гумштаб і Пункт незламності

1 хв читати
У Херсоні через ворожі обстріли призупинить роботу Гумштаб і Пункт незламності

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон, у зв'язку з чим у центрі міста призупиняє роботу один із гуманітарних штабів і Пункт незламності, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння та авіації, зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією, вчора ухвалено рішення про припинення роботи одного з гуманітарних штабів і Пунктів незламності в центрі Херсона", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Мрочка, роботу Гумштабу і Пункту незламності буде розподілено між іншими гумцентрами до поліпшення безпекової ситуації.

 

 

 

Теги: #гумштаб #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 17.05.2024
Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

13:44 17.05.2024
Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

10:29 17.05.2024
Окупанти за добу обстріляли Середину-Буду, Дружбу, 34 прикордонні села і селища в Сумській і Чернігівській областях, є поранений

Окупанти за добу обстріляли Середину-Буду, Дружбу, 34 прикордонні села і селища в Сумській і Чернігівській областях, є поранений

09:46 17.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятеро людей у Михайлівці Донецької області - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятеро людей у Михайлівці Донецької області - ОВА

09:00 17.05.2024
Російські війська за добу 438 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 438 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

08:59 17.05.2024
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

08:54 17.05.2024
На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

На Харківщині внаслідок атак агресора загинули дві людини, дев’ятеро поранено

08:41 17.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і шестеро поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і шестеро поранених

07:57 17.05.2024
Окупанти вдарили дроном по Нікополю, пошкоджено житловий будинок

Окупанти вдарили дроном по Нікополю, пошкоджено житловий будинок

07:13 17.05.2024
Росіяни обстріляли десять громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли десять громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗС України посилюють оборону прикордонних районів на харківському напрямку, росіяни втратили тут 133 одиниці особового складу

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

В Одесі знову чути вибух, повідомив мер

ОСТАННЄ

На південному напрямку ППО знищила три керовані авіаракети Х-59 та п'ять дронів

Окупанти продовжують активні штурмові дії на покровському та придніпровському напрямках

Генштаб: ЗС України посилюють оборону прикордонних районів на харківському напрямку, росіяни втратили тут 133 одиниці особового складу

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування

У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та одна поранена

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Уряд України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА