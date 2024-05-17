У Херсоні через ворожі обстріли призупинить роботу Гумштаб і Пункт незламності

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон, у зв'язку з чим у центрі міста призупиняє роботу один із гуманітарних штабів і Пункт незламності, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння та авіації, зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією, вчора ухвалено рішення про припинення роботи одного з гуманітарних штабів і Пунктів незламності в центрі Херсона", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Мрочка, роботу Гумштабу і Пункту незламності буде розподілено між іншими гумцентрами до поліпшення безпекової ситуації.