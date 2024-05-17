В Одесі знову чути вибух, повідомив мер
В Одесі чути черговий вибух, повідомляє мер міста Геннадій Труханов.
"У місті чути вибух", - написав він у телеграм-каналі.
Раніше він попереджав про рух балістичної ракети в бік міста.
В Одесі чути черговий вибух, повідомляє мер міста Геннадій Труханов.
"У місті чути вибух", - написав він у телеграм-каналі.
Раніше він попереджав про рух балістичної ракети в бік міста.
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