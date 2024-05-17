В Одесі знову чути вибух, повідомив мер

В Одесі чути черговий вибух, повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

"У місті чути вибух", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше він попереджав про рух балістичної ракети в бік міста.