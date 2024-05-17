Події

17:27 17.05.2024

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, двоє поранені - голова ОВА

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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, двоє поранені - голова ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 17 травня, обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих. Крім того, поранення отримав один житель Часового Яру і одна людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Точні наслідки обстрілів буде встановлено пізніше.

Теги: #постраждалі #донецька_область #обстріл

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