На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, двоє поранені - голова ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 17 травня, обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих. Крім того, поранення отримав один житель Часового Яру і одна людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Точні наслідки обстрілів буде встановлено пізніше.