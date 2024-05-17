На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, двоє поранені - голова ОВА
Російські окупанти в п'ятницю, 17 травня, обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих. Крім того, поранення отримав один житель Часового Яру і одна людина у Багатирі Великоновосілківської громади", - написав Філашкін у телеграм-каналі.
Точні наслідки обстрілів буде встановлено пізніше.