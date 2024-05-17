В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТУ В БІК МІСТА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА
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