Сіярто заявив, що наклав вето на резолюцію Ради Європи, яка передбачає визнання лише мирного плану Зеленського

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що наклав вето на резолюцію Ради Європи, якою визнавався лише один мирний план - Формула миру президента України Володимира Зеленського.

"Раді Європи наразі 75 років, вона могла б стати чудовою платформою для створення миру, але після виключення росіян ця можливість тут була втрачена. Замість постачань зброї і фантазій про ядерну війну нам зрештою потрібні справжні мирні переговори", - написав він у фейсбуці.

За словами Сіярто, справжні мирні переговори можуть відбутися лише в тому разі, якщо всі сторони, які воюють, сядуть за один стіл.

"Навіть сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій вона хотіла визнати мирний план президента Зеленського - Формулу миру як ту, лише яку варто розглянути і підтримати. Для нас це неприйнятно. Інші підготували мирні плани, які не гірші за плани українського президента. Я попросив, щоб ми включили інші мирні плани до резолюції Ради Європи. Це було відхилено більшістю. Ось чому я наклав вето, щоб не було рішення Ради", - зазначив він.