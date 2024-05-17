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14:46 17.05.2024

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення правил мобілізації

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Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення правил мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Як повідомляють на сайті Верховної Ради, законопроєкт №10379 повернуто з підписом глави держави 17 травня.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада підвищила розміри штрафів за порушення правил мобілізації.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період розмір штрафу для громадян становить від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн). Такі штрафи, зокрема, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (під час воєнного стану).

Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань за порушення законодавства штраф становить від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 59,5 тис. грн).

Теги: #мобілізація #штрафи #закон

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