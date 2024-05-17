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12:37 17.05.2024

Е-кабінет для військовозобов'язаних має запрацювати з 18 травня - Міноборони України

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Е-кабінет для військовозобов'язаних має запрацювати з 18 травня - Міноборони України

Електронний кабінет, у якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані, має запрацювати із суботи, 18 травня, коли набуде чинності закон про вдосконалення мобілізації, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Має запрацювати. Але слід зазначити, що це буде така mvp-версія так звана (версія продукту з мінімальним набором функцій - ІФ-У). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, ідеться про телефон і місце проживання", - сказав Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

Теги: #електронний_кабінет #мобілізація

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