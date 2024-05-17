Окупанти за добу обстріляли Середину-Буду, Дружбу, 34 прикордонні села і селища в Сумській і Чернігівській областях, є поранений

Мешканець міста Дружба Шосткинського району Сумської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Дружба - 6 вибухів, ймовірно, РСЗВ; 2 вибухи, ймовірно, ствольна артилерія 152 мм. Унаслідок обстрілу травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок", - ідеться у зведенні за минулу добу.

За минулу добу російські окупанти обстріляли міста Дружба та Середину-Буду Шосткинського району Сумської області, 23 прикордонні села та селища в Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах Сумської області, 11 сіл і селищ у Чернігівському, Корюківському й Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, а також одне село в Богодухівському районі Харківської області, що належить до зони відповідальності ОК "Північ".

У с. Юр'єве Конотопського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Про інші руйнування і постраждалих не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться у зведенні.

Окупанти використовували під час обстрілів міномети калібру 82 і 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, автоматичні ствольні гранатомети, дрони. Села Єліне Корюківського району, Павлівка та Волфине Сумського району, Попівка Охтирського району були обстріляні по три рази, низка інших сіл - по два рази. Загалом за добу зафіксовано 60 обстрілів (369 вибухів) із різних видів озброєння.