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10:10 17.05.2024

Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

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Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

Результатом саміту миру має стати комюніке, підписане лідерами країн, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може дати нам можливість спрогнозувати іншу зиму", - сказав президент журналістам.

"Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і взагалі на півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полоненими - це подвійне питання, як і з енергетикою", - сказав він.

На думку Зеленського, "якщо в нас буде серйозна кількість країн і буде відповідне комюніке, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде опрацьовано кожен із цих пунктів. І тоді цей план давати представникам Росії".

"Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі мають бути розроблені", - сказав Зеленський.

Теги: #саміт_миру #очікування #зеленський

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