Події

09:03 17.05.2024

Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю

2 хв читати
Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю

Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроєкт, що скасовує рішення президента Джо Байдена призупинити постачання деяких видів зброї Ізраїлю, повідомляє The Hill.

"За" законопроєкт проголосувало 224 законодавці, "проти" висловилися 187.

Законопроєкт не дасть змоги президенту зупиняти або скасовувати постачання зброї зі США до Ізраїлю, які були схвалені Конгресом. Усе озброєння мають доправити в Ізраїль протягом 15 днів із моменту набуття законопроєктом чинності.

Очікується, що законопроєкт не отримає схвалення в сенаті, контрольованому демократами, де партійні лідери обіцяють взагалі не розглядати його.

Білий дім також заявив, що Байден накладе вето на законопроєкт, якщо Конгрес його ухвалить.

Республіканці презентували свій законопроєкт після того, як президент США попередив, що відмовиться від постачань Ізраїлю деяких видів наступальних озброєнь, якщо ізраїльські військові розпочнуть операцію в Рафаху в Секторі Гази.

"Я ясно дав зрозуміти, що якщо ізраїльтяни ввійдуть у Рафах, то я не буду (...) передавати ту зброю, яку вони історично використовували для таких операцій у Рафаху, інших містах, для вирішення таких проблем", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Глава Білого дому наголосив, що масштабна ізраїльська операція в Рафаху - "це абсолютно неправильно".

"Ми не будемо поставляти для цього зброю, артилерійські боєприпаси", - додав він.

При цьому американський президент пообіцяв, що США в будь-якому разі продовжать передавати все необхідне для ізраїльської системи ППО.

Раніше шеф Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США призупинили передання Ізраїлю партії боєприпасів.

Як уточнив представник міноборони США Патрік Райдер, зупинення пов'язане із ситуацією в Рафаху в Секторі Гази.

"Ми призупинили передачу поставок озброєння, які включають 1,8 тис. бомб вагою 2000 фунтів (908 кг), а також 1,7 тис. бомб вагою 500 фунтів (приблизно 226 кг)", - заявив Райдер.

Рафах - останній великий населений пункт у Секторі Гази, в якому Ізраїль не проводив великих операцій проти воєнізованих палестинських угруповань. Ситуація ускладнюється тим, що саме в Рафаху скупчилися численні переміщені особи з інших районів Сектору Гази.

 

 

Теги: #зброя #ізраїль #законопроєкт #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 17.05.2024
Зеленський заявив, що використання Україною західної зброї на території РФ стало б захистом, а не наступом

Зеленський заявив, що використання Україною західної зброї на території РФ стало б захистом, а не наступом

05:38 16.05.2024
США запроваджують санкції, спрямовані проти влади Нікарагуа – Мінфін США

США запроваджують санкції, спрямовані проти влади Нікарагуа – Мінфін США

22:25 15.05.2024
Кулеба: Кожна затримка в постачанні зброї призводить до невдач на фронті

Кулеба: Кожна затримка в постачанні зброї призводить до невдач на фронті

19:35 15.05.2024
Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

14:43 15.05.2024
США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

07:04 15.05.2024
США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

02:06 15.05.2024
Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

13:34 14.05.2024
СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

09:11 14.05.2024
Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

20:15 13.05.2024
Понад 60 нових моделей стрілецької зброї вже на службі у військових з березня 2022 р.

Понад 60 нових моделей стрілецької зброї вже на службі у військових з березня 2022 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уперше за два роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів - Зеленський

Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ

Зеленський заявив, що використання Україною західної зброї на території РФ стало б захистом, а не наступом

Зеленський про тривалість війни: На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін так само шукав вихід із ситуації

Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

ОСТАННЄ

Уперше за два роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів - Зеленський

Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ

Уламки російського дрона пошкодили один з енергооб'єктів на Вінниччині - Міненерго

РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

Зеленський про тривалість війни: На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін так само шукав вихід із ситуації

Окупанти за добу обстріляли Середину-Буду, Дружбу, 34 прикордонні села і селища в Сумській і Чернігівській областях, є поранений

Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

Росіяни не дійшли в Харківській області до основних ліній оборони - Зеленський

УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА