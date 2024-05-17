Події

09:00 17.05.2024

Російські війська за добу 438 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

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Російські війська за добу 438 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 438 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 6 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, 197 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, 16 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине, 225 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Також надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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