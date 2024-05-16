Події

18:40 16.05.2024

Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

1 хв читати
Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця на звільнення свого працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ і в окупації.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №7731 на сайті Верховної Ради, президент надав пропозиції до законопроєкту, які направлено на розгляд до профільного комітету.

Зеленський пропонує ВР виключити норму про право звільняти співробітників, які не поінформували про зв'язки з особами, що перебувають на території країни-агресора або в окупації.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Теги: #закон #вето #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 16.05.2024
Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

12:58 16.05.2024
Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

18:49 15.05.2024
За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

13:02 15.05.2024
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

19:52 14.05.2024
Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

17:11 14.05.2024
Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів

Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів

15:36 14.05.2024
Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

11:07 14.05.2024
Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

10:51 14.05.2024
Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

21:33 13.05.2024
Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

Наявність військово-облікового документа у чоловіків 18-60 років у пунктах пропуску перевірятимуть із 18 травня - Держприкордонслужба

На лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, окупанти особливо активні на краматорському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

Мирний житель загинув, ще двоє постраждали внаслідок обстрілів Вовчанської громади

У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

Фахівці "Запоріжсталі" відновили кілька потужних вантажівок для ЗСУ

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктурних об'єктів, зокрема енергетичних - ОВА

Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждала ще одна людина - ОВА

У Вовчанську окупанти насильно утримують місцевих жителів, використовуючи їх, як живий щит, - поліція

Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

В ООН засудили російські обстріли Херсона й Харківщини: мирні жителі не повинні бути мішенню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА