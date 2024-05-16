Генштаб ЗСУ: Російські війська активізували наступальні дії на покровському та лиманському напрямках, продовжують штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська

Найактивніші бойові дії тривають на покровському напрямку, де кількість бойових зіткнень зросла до 30, збільшилася інтенсивність боїв на лиманському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) про обстановку станом на 16:30.

"Ворог продовжує наступальні дії. Наразі найбільша активність спостерігається на покровському напрямку. Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників. За сьогодні кількість боєзіткнень зросла до 79", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі в четвер.

Повідомляється, що на Харківщині з початку доби російські окупанти п'ять разів атакували позиції Сил оборони. "Зокрема, противник намагається штурмувати наші війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди. В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що на куп'янському напрямку додалася ще одна атака ворога - станом на 16:30 на цьому напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. "На лиманському напрямку окупанти дещо наростили інтенсивність бойові дії. Кількість атак зросла до пʼяти, одна з яких іще триває", - інформує Генштаб.

Згідно з повідомленням, на краматорському напрямку російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, в районі міста Часів Яр було завдано авіаційного удару.

"Окупанти продовжують нарощувати зусилля на покровському напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. У районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація", - йдеться в повідомленні.

На курахівському напрямку російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На времівському напрямку армія РФ вісім разів здійснювала спроби витіснити українські підрозділи із займаних позицій біля Старомайорського, Микільського та Урожайного. "Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли", - зазначено в повідомленні.

На придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити українських захисників із Кринок. Від початку доби шість разів було атаковано позиції ЗСУ, "окупанти зазнали втрат і відійшли. Дані уточнюються". На інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала.

"Наші воїни продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту і завдавати йому максимальних втрат", - наголошується в повідомленні Генштабу.