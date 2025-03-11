Події

08:26 11.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

“ Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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