Впродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

“ Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб