Події

18:02 06.03.2025

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

1 хв читати
ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Повітряні сили Збройних сил України у середу, 5 березня, уразили пункт управління російських окупантів в м. Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також опорний пункт морської піхоти росіян в с. Плєхово Курської області РФ.

"5 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф в м. Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил РФ в с. Плєхово Курської області рф", - йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у телеграм у четвер.

Зазначається, що ці удари – "продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України".

Теги: #генштаб_зсу #окупанти #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 06.03.2025
Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

10:31 06.03.2025
На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

08:23 06.03.2025
Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

08:12 06.03.2025
Впродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень

07:25 06.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

09:46 05.03.2025
РФ вчетверте за два тижні атакувала енергооб’єкти Одеської області – ДТЕК

РФ вчетверте за два тижні атакувала енергооб’єкти Одеської області – ДТЕК

08:22 05.03.2025
Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

08:15 05.03.2025
Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

08:34 03.03.2025
Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

08:08 03.03.2025
Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її сісти за стіл переговорів - Келлог

ОСТАННЄ

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

Дуда: Польща щоденно несе ризики війни, війна в України має бути закінчена справедливим і міцним миром

США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її сісти за стіл переговорів - Келлог

Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА