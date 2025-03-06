ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

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Повітряні сили Збройних сил України у середу, 5 березня, уразили пункт управління російських окупантів в м. Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також опорний пункт морської піхоти росіян в с. Плєхово Курської області РФ.

"5 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф в м. Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил РФ в с. Плєхово Курської області рф", - йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у телеграм у четвер.

Зазначається, що ці удари – "продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України".