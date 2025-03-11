Події

07:18 11.03.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1300 одиниць живої сили та 230 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, два РСЗВ, один засіб ППО, 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищеної крилатої ракети та 198 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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