Події

16:58 16.05.2024

Кількість постраждалих у Вовчанській громаді після ворожого обстрілу збільшилася до шести осіб

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Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами Вовчанської громади (Харківська обл.) зросла з п’яти до шести осіб, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Дістали поранень шість чоловіків. Серед них 48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Теги: #постраждалі #вовчанськ

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