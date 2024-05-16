Кількість постраждалих у Вовчанській громаді після ворожого обстрілу збільшилася до шести осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами Вовчанської громади (Харківська обл.) зросла з п’яти до шести осіб, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Дістали поранень шість чоловіків. Серед них 48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.