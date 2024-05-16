JYSK відкрив новий магазин у Київській області

Міжнародна мережа JYSK у четвер, 16 травня, відкрила новий магазин у с. Погреби (Броварський р-н Київської обл.), повідомляє пресслужба ритейлера.

"Незважаючи на всі виклики, тривоги та перебої в електропостачанні, JYSK додає 95-й магазин у мережі в Україні. Відмінна робота!" - зазначив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Новий магазин розміщений у ТЦ "Сільпо" і розташовується на 1073 кв. м торгової площі, є склад на 223 кв. м.. Зовні облаштовано виставку садового асортименту на 80 кв. м.

Як і всі нові магазини JYSK, він збудований у концепції 3.0., що передбачає сучасне точкове освітлення, просторий дизайн, зручне для покупця зональне розміщення товарних категорій, простору матрацну студію тощо, а також збільшену соціальну зону та покращені умови для персоналу.

Як повідомив Іваниця, кілька новин про розширення мережі буде оприлюднено наступного тижня.

В Україні працюють 95 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року заплановано досягти позначки в 100 магазинів. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.