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12:23 16.05.2024

JYSK відкрив новий магазин у Київській області

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JYSK відкрив новий магазин у Київській області

Міжнародна мережа JYSK у четвер, 16 травня, відкрила новий магазин у с. Погреби (Броварський р-н Київської обл.), повідомляє пресслужба ритейлера.

"Незважаючи на всі виклики, тривоги та перебої в електропостачанні, JYSK додає 95-й магазин у мережі в Україні. Відмінна робота!" - зазначив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Новий магазин розміщений у ТЦ "Сільпо" і розташовується на 1073 кв. м торгової площі, є склад на 223 кв. м.. Зовні облаштовано виставку садового асортименту на 80 кв. м.

Як і всі нові магазини JYSK, він збудований у концепції 3.0., що передбачає сучасне точкове освітлення, просторий дизайн, зручне для покупця зональне розміщення товарних категорій, простору матрацну студію тощо, а також збільшену соціальну зону та покращені умови для персоналу.

Як повідомив Іваниця, кілька новин про розширення мережі буде оприлюднено наступного тижня.

В Україні працюють 95 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року заплановано досягти позначки в 100 магазинів. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.

Теги: #jysk #київська_область

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