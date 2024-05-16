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11:18 16.05.2024

Норму про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні досить складно реалізувати з 1 вересня - освітній омбудсмен

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Норму про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні досить складно реалізувати з 1 вересня - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що норму про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні в школах досить складно буде реалізувати з 1 вересня 2024 року.

"З 1 вересня 2024 року має набрати чинності норма частини 2 статті 12 закону України "Про повну загальну середню освіту"... Кількість учнів у класі державного, комунального закладу освіти не може становити менше ніж п'ять та більше ніж 24 учні", - ідеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Водночас наголошується, що оскільки закон не має зворотної дії, максимальна наповнюваність початкових класів, які розпочали навчання в попередніх навчальних роках, залишається в тих нормативах, що діяли до набуття чинності нормою про 24 учнів.

"Тобто теперішні 2-4 класи Нової української школи переформатовувати не потрібно, у них і надалі може навчатися більш як 24 учні. Максимум 24 учні мають бути лише в 1-х класах, до яких зараз триває набір", - наголосив омбудсмен.

Зазначається також, що під час дії воєнного стану ця норма про таку наповнюваність класів діє не для всіх форм навчання. Зокрема, у 1-х класах з очною формою навчання не може навчатися понад 24 учні, а в класах із дистанційною формою навчання на період воєнного стану може навчатися понад 24 учні.

"На думку освітнього омбудсмена, наразі втілення в умовах воєнного стану норми про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні з 1 вересня 2024 року є досить складним через закороткі терміни реалізації, велику кількість проблемних запитань та нестачу фінансування. Тому освітній омбудсмен надіслав запит до Міністерства освіти і науки України з проханням надати роз’яснення щодо зазначених проблемних питань", - ідеться в повідомленні.

Теги: #норма #першокласники #школа

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