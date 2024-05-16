Події

10:15 16.05.2024

Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Дружбу і 36 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, є загиблий і поранений

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Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Дружбу і 36 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, є загиблий і поранений

Житель села Уланового Шосткинського району Сумської області загинув, а житель міста Дружби Шосткинського району дістав поранення внаслідок обстрілів із боку російських окупантів, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Уланове – 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 8 вибухів, ймовірно РСЗВ. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа та пошкоджено 4 приватні будинки... Дружба – 2 обстріли: 28 вибухів, ймовірно РСЗВ. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 2 приватні будинки", - йдеться у зведенні за минулу добу, оприлюдненому в четвер уранці.

У місті Середина-Буда Шосткинського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші будівлі. "Середина-Буда – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та господарчу споруду", - розповіли в ОК "Північ".

Окрім цих міст, за минулу добу російські окупанти обстріляли сім прикордонних сіл у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах, 29 сіл і селищ у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах Сумської області, а також одне село в Богодухівському районі Харківської області, яке належить до зони відповідальності ОК "Північ".

Унаслідок обстрілу пошкоджені по два приватних будинки в селі Сутоки Чернігівського району та в селі Шалигине Шосткинського району. Про інші руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться у зведенні.

Окупанти використовували під час обстрілів міномети калібром 82 і 120 мм, ствольну артилерію калібром 122 і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, автоматичні ствольні гранатомети, дрони. Село Грабовське Сумського району було обстріляно тричі, низка інших сіл - по два рази. Загалом за добу зафіксовано 60 обстрілів (332 вибухи) з різних видів озброєння.

Теги: #обстріли #північ

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