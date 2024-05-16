У Херсонській області за добу у результаті обстрілів 19 осіб дістали поранення

Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів 19 осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 четверга.

"Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 19 осіб дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в освітні та медичні заклади, зокрема - дитячий садок, адмінбудівлю. Розбито господарську споруду та 9 приватних автомобілів.