Країнам ЄС слід розпочати спільні закупівлі ключової мінеральної сировини

Країнам Євросоюзу слід почати спільні закупівлі та зберігання ключових видів мінеральної сировини якнайшвидше, заявив у середу виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Марош Шефчович, який курує "зелений" напрямок ЄК.

ЄС прагне забезпечити собі стабільні поставки сировини для здійснення переходу до "зеленої" економіки в умовах зростаючої глобальної конкуренції, пише газета Financial Times.

За словами Шефчовича, країнам ЄС необхідно проводити закупівлі 30 різних видів сировини, включно з літієм і кобальтом, спільно - так само, як це відбувалося з вакцинами проти COVID-19 і з газом.

"Ми знаємо, що нам потрібно краще використовувати політичну та економічну вагу Європи, щоб поліпшити ситуацію з поставками, - сказав Шефчович. - Ми також розглядаємо можливості для зберігання критично важливих мінералів, оскільки ми всі розуміємо, що в нас можуть бути складні часи".