Португалія візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру і поінформував його про ситуацію на фронті та спроби Росії розширити війну. Уся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі зарубіжні візити", - написав Зеленський у Телеграм у середу.

Сторони також обговорили Саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

"Я вдячний прем'єр-міністру Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - зазначив глава української держави.