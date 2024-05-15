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23:46 15.05.2024

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

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Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лук'янці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 23:00 середи.

"Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лук'янці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено", - ідеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбук.

Вказується, що втрати загарбників на Харківському напрямку від початку доби становлять 95 військовослужбовців і 27 одиниць озброєння та військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів убитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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