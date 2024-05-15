У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення - "ДТЕК"

У зв'язку з важкою ситуацією в українській енергосистемі в столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях застосовуються екстрені відключення, повідомляє енергохолдинг "ДТЕК".

"Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу ввечері.

У "ДТЕК" закликали розумно споживати електроенергію мешканців тих будинків, у яких вона є.