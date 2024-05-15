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16:12 15.05.2024

У Херсоні від авіаудару постраждали 7 осіб, серед них 15-річний підліток - Прокудін

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У Херсоні від авіаудару постраждали 7 осіб, серед них 15-річний підліток - Прокудін

Кількість постраждалих у Херсоні внаслідок авіаудару зросла до семи осіб, наймолодшому - 15 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Удень російські війська атакували Херсон авіацією. "Прилетіло" по Центральному району. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. Наразі відомо про сімох постраждалих. Наймолодшому постраждалому - 15 років. Хлопець дістав поранення носа і плеча", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.

За його даними, 39-річна жінка дістала вибухову травму, осколкове поранення живота і перелом кісток таза. "У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови. Також з вибуховими травмами швидка доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років. Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки".

"Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу постраждалим", - додав Прокудін.

Теги: #авіаудар #постраждалі #херсон

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