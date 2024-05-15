Мережеві оператори повідомляють про скасування ранкових екстрених відключень світла в Україні

Станом на 9:00 екстрені відключення в регіонах України скасовано, повідомили оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі "ДТЕК", їх уже скасовано в Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

При цьому там просять продовжувати розумно споживати електрику, оскільки ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.

Про підключення всіх споживачів на 9:00 уже повідомили в соцмережах, зокрема, "Прикарпаттяобленерго", "Миколаївобленерго".

Як повідомлялося, "Укренерго" довелося застосовувати аварійні відключення населенню по всій Україні з 21:00 до 24:00 вівторка (відключення стосувалися близько 10% споживачів), а також повторити їх із 6:40 до 9:00 середи.

Причина - дефіцит е/е через зростання споживання внаслідок пошкодження російськими агресорами української генерації. Обмеження для промисловості діють усю добу.