Події

07:49 15.05.2024

У всіх регіонах України 15 травня з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення

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У всіх регіонах України 15 травня з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення

У всіх регіонах України в середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення через дефіцит електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" попереджають, що сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

 

 

 

Теги: #укренерго #відключення

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