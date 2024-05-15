У всіх регіонах України 15 травня з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення

У всіх регіонах України в середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 застосовувалися аварійні відключення через дефіцит електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" попереджають, що сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.