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03:43 15.05.2024

Окупанти за минулий день 48 разів обстріляли громади прикордоння Сумської області, поранено місцевого жителя

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Окупанти за минулий день 48 разів обстріляли громади прикордоння Сумської області, поранено місцевого жителя

Російські окупанти за минулий день 48 разів обстріляли з різних видів зброї громади прикордоння Сумської області, внаслідок чого поранено місцевого жителя, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Середина-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначено у зведенні.

За даними ОВА, на території Дружбівської громади здійснено обстріл із РСЗВ (7 вибухів) і ствольної артилерії (17 вибухів). Унаслідок обстрілу з РСЗВ поранення отримав місцевий житель.

Крім того, найбільшої кількості обстрілів зазнали: Великописарівська громада - мінометні обстріли (39 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (22 вибухи), авіаудар, пуск НАР з гелікоптера (4 вибухи); Юнаківська громада - з мінометів (17 вибухів), ствольної артилерії (7 вибухів), РСЗВ (7 вибухів) та з БпЛА квадрокоптерного типу ворог скинув вибухові пристрої типу ВОГ (2 вибухи);Середино-Будська громада - атака дронів-камікадзе типу "FPV" (9 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів) і мінометів (10 вибухів); Есманська громада - обстріл із мінометів (22 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).

 

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

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