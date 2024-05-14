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22:50 14.05.2024

Аварійні відключення світла населенню пов'язані зі значним зростанням споживання - голова "Укренерго"

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Аварійні відключення світла населенню пов'язані зі значним зростанням споживання - голова "Укренерго"

Відключення населення від електроенергії в аварійному порядку пов'язане зі зростанням споживання, з яким енергосистема не змогла впоратися, пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні просто збільшення споживання було таким, що енергосистема не могла впоратися, не вистачило імпорту і не вистачило обмеження промисловості, щоб збалансуватися, тому потрібно було залучити і населення до цих графіків", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону Єдині новини у вівторок увечері.

Він додав, що на підвищення споживання могли вплинути обігрівачі, а також загалом увечері воно зростає після повернення людей із роботи.

За його словами, аварійні відключення торкнулися близько 10% побутових споживачів України.

"До 10% споживачів тимчасово відключено від енергоживлення до кінця доби в усіх областях. Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень", - зазначив глава "Укренерго".

Як повідомлялося, з 21.00 до 24.00 по всій Україні мають застосовуватися графіки аварійних відключень для населення. Утім, станом на 22:30 світло почало з'являтися, зокрема, в Києві.Раніше "Укренерго", Міненерго та оператори системи розподілу закликали до вкрай економного споживання е/е в пікові вечірні години орієнтовно з 18:00 до 22-23:00.

Теги: #україна #укренерго #відключення

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