Аварійні відключення світла застосовуватимуться в Україні з 21:00 до 24:00 вівторка

14 травня з 21:00 до 24:00 НЕК "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані аварійні вимкнення електроенергії в усіх регіонах України.

"Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів і зростання споживання через похолодання", - ідеться в повідомленні оператора системи передачі у фейсбуці.

При цьому уточнюється, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 24:00.

Перед повідомленням "Укренерго" низка операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) проінформували про аварійні вимкнення світла побутових споживачів, що запроваджуються через суттєвий дефіцит е/е.