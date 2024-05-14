Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів

Парламент Грузії ухвалив у третьому, остаточному читанні закон "Про прозорість іноземного впливу".

Цей закон від дня його ініціювання у квітні в парламенті правлячою партією "Грузинська мрія" викликав вкрай негативну реакцію опозиційних сил, які вважають, що він спрямований на "стигматизацію" непідконтрольних владі неурядових організацій, вільних ЗМІ, а також означає зближення з Росією.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що закон "Про прозорість іноземного впливу" має на меті лише одне - оприлюднити фінансову звітність неурядових організацій, які отримують мільйони доларів з-за кордону і нібито витрачають ці кошти "на підривну політичну діяльність".

Згідно з публічно оприлюдненими правлячою партією даними, у Грузії зареєстровано майже 31 тис. неурядових організацій.

До щоденних протестів з 15 квітня в Тбілісі долучилися студенти, які проводять мітинги і маніфестації.