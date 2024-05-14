Події

17:11 14.05.2024

Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів

1 хв читати
Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів

Парламент Грузії ухвалив у третьому, остаточному читанні закон "Про прозорість іноземного впливу".

Цей закон від дня його ініціювання у квітні в парламенті правлячою партією "Грузинська мрія" викликав вкрай негативну реакцію опозиційних сил, які вважають, що він спрямований на "стигматизацію" непідконтрольних владі неурядових організацій, вільних ЗМІ, а також означає зближення з Росією.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що закон "Про прозорість іноземного впливу" має на меті лише одне - оприлюднити фінансову звітність неурядових організацій, які отримують мільйони доларів з-за кордону і нібито витрачають ці кошти "на підривну політичну діяльність".

Згідно з публічно оприлюдненими правлячою партією даними, у Грузії зареєстровано майже 31 тис. неурядових організацій.

До щоденних протестів з 15 квітня в Тбілісі долучилися студенти, які проводять мітинги і маніфестації.

Теги: #закон #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 14.05.2024
Опозиція в парламенті Грузії оголосила бойкот через ухвалення закону про іноагентів

Опозиція в парламенті Грузії оголосила бойкот через ухвалення закону про іноагентів

06:07 13.05.2024
У Грузії оголошено найбільший студентський страйк

У Грузії оголошено найбільший студентський страйк

19:39 12.05.2024
Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президент Грузії запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про "іноагентів"

19:02 09.05.2024
ВР прийняла за основу законопроєкт про превентивну реструктуризацію

ВР прийняла за основу законопроєкт про превентивну реструктуризацію

18:57 09.05.2024
Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

16:15 09.05.2024
Рада ухвалила закон про надання адмінпослуг українцям, зокрема за кордоном

Рада ухвалила закон про надання адмінпослуг українцям, зокрема за кордоном

21:29 03.05.2024
МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у Тбілісі

МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у Тбілісі

19:14 03.05.2024
МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону про медканабіс

МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону про медканабіс

07:43 02.05.2024
Президент Грузії закликала учасників акції протесту в Тбілісі не проявляти агресію і дочекатися майбутніх виборів

Президент Грузії закликала учасників акції протесту в Тбілісі не проявляти агресію і дочекатися майбутніх виборів

22:51 01.05.2024
Грузія перебуває на роздоріжжі – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі

Грузія перебуває на роздоріжжі – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли село в Чернігівській області, одна людина загинула - голова ОВА

Окупант застрелив упритул жителя Вовчанської громади, ще одна людина зникла - прокуратура

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, серед них діти - Синєгубов

Генштаб ЗСУ: Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на покровському напрямку

Група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити часові рамки вступу України до НАТО - до липня 2028 року

ОСТАННЄ

За тиждень у Брюсселі розпочнеться черговий етап переговорного процесу Україна-ЄС у сфері довкілля

У районі Очеретиного на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони України у зв'язку з інтенсивним вогневим впливом противника - ОСУВ "Хортиця"

Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам "Української правди" - прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу сина екснардепа від "ОПЗЖ", обвинуваченого в організації замовного вбивства

Кабмін затвердив порядок повернення дітей, депортованих унаслідок агресії РФ

Україна та Люксембург розпочали переговори про укладення безпекової угоди

Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

Рада ЄС готується ухвалити наступного тижня офіційне рішення щодо використання доходів від активів РФ

У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

Дитина загиблого військовослужбовця, зачата за життя батька, а народжена після його смерті, має право на частину одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця - КАС ВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА