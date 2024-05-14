Українська кіноакадемія оголосила номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"

Фото: Українська кіноакадемія

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на національну кінопремію "Золота дзиґа".

"Їх перелік кіноакадеміки сформували з довгого списку, до якого увійшли 50 робіт. Лідером за кількістю номінацій став фільм "Ля Палісіада", який представлений у 14 категоріях. За ним слідує стрічка "Довбуш", яка має 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм "Уроки толерантності" - вісім номінацій", - ідеться в повідомленні пресслужби Української кіноакадемії.

Зокрема, у категорії "Найкращий фільм" за "Золоту дзиґу" змагатимуться: "20 днів у Маріуполі" (реж. Мстислав Чернов); "Довбуш" (реж. Олесь Санін); "Ля Палісіада" (реж. Філіп Сотниченко); "Уроки толерантності" (реж. Аркадій Непиталюк); "Як там Катя?" (реж. Крістіна Тинькевич).

Як повідомлялося, 2023 року фільм "Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай став переможцем у номінації "Найкращий фільм" національної кінопремії "Золота дзиґа".