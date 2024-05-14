Події

07:53 14.05.2024

Понад 30 тис. росіян беруть участь у наступі на Харківську область - глава РНБО

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Понад 30 тис. росіян беруть участь у наступі на Харківську область - глава РНБО
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Набагато більше 30 тисяч військових РФ просто зараз наступають на півночі Харківської області, заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових.

При цьому вже значна їх частина наступає на українські території. Литвиненко сказав, що йдеться про понад 30 тисяч окупантів.

Також він заявив, що за всіма доповідями українські військові готові до відбиття, зараз тривають важкі бої.

 

 

 

Теги: #рнбо #харківська_область #росіяни

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