Стефанчук 13-15 травня перебуває з візитом у Туреччині

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 13-15 травня перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Як повідомила пресслужба апарату українського парламенту, Стефанчук проведе низку двосторонніх зустрічей і переговорів в Анкарі, зокрема з головою Великих національних зборів Туреччини Нуманом Куртулмушем.

Під час зустрічей буде порушено теми реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського, відновлення України, зокрема залучення Туреччини до процесу реконструкції.

"Мета візиту - поглиблення стратегічного співробітництва між Україною та Туреччиною, розширення міжпарламентської співпраці, а також подолання негативних наслідків російської агресії, що загрожує стабільності та розвитку в Чорноморському регіоні", - ідеться в повідомленні пресслужби.