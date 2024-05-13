Події

21:50 13.05.2024

Стефанчук 13-15 травня перебуває з візитом у Туреччині

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Стефанчук 13-15 травня перебуває з візитом у Туреччині

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 13-15 травня перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Як повідомила пресслужба апарату українського парламенту, Стефанчук проведе низку двосторонніх зустрічей і переговорів в Анкарі, зокрема з головою Великих національних зборів Туреччини Нуманом Куртулмушем.

Під час зустрічей буде порушено теми реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського, відновлення України, зокрема залучення Туреччини до процесу реконструкції.

"Мета візиту - поглиблення стратегічного співробітництва між Україною та Туреччиною, розширення міжпарламентської співпраці, а також подолання негативних наслідків російської агресії, що загрожує стабільності та розвитку в Чорноморському регіоні", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Теги: #стефанчук #візит #туреччина

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