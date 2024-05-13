На Харківщині тривають бої, ЗСУ здійснюють зачистку на північній околиці Вовчанська - Генштаб

На харківському напрямку українські захисники завдали вогневого ураження по ворогу й здійснюють заходи зачистки на північній околиці Вовчанська, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - ідеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, розпочалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Загальні втрати ворога на харківському напрямку становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння і військової техніки.