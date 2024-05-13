Українські воїни розбили колону техніки й піхоту окупантів, які намагалися здійснити прорив на Харківщині

Сили підрозділів Третьої штурмової бригади й суміжних 66 окремої механізованої бригади, 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника, повідомляє пресслужба 3 окремої штурмової бригади (ОШБр).

"Три одиниці техніки знищено безповоротно й ще чотири - уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли й зачистили - мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів. Увесь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту - не досягнуто", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У бригаді зазначили, що окупантів уразили ударними дронами й бригадною артилерією.