Події

10:43 13.05.2024

У Донецькій області через обстріли загинув один цивільний, двоє поранені, евакуйовано 257 осіб за добу

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У Донецькій області через обстріли загинув один цивільний, двоє поранені, евакуйовано 257 осіб за добу
Фото: Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув один мирний житель, поранено двох, зафіксовано численні руйнування житлового фонду, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані поранені дві людини, пошкоджено чотири приватні будинки; також у громаді: у Діброві загинула людина, у Зарічному два будинки зруйновані, у Торському два - пошкоджені. На Катеринівку Іллінівської громади ворог скинув керовану авіабомбу - без жертв", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його даними, в Покровському районі в Курахівській громаді п’ять будинків згоріли й десять пошкоджені в Курахівці; в Кураховому пошкоджені будинок. У Селидовому пошкоджено дві п'ятиповерхівки й адмінбудівлю. В Новогродівці пошкоджено дев’ять багатоповерхівок і три приватні будинки. В Покровську зруйновано дві адмінбудівлі, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

У Бахмутському районі - у Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок, у Сіверську - нежитлову споруду.

"Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 осіб, зокрема 30 дітей", - інформує Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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