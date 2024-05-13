СБУ затримала навідника, який готував ракетні удари по Рівненщині

Агента Федеральної служби безпеки РФ, який готував координати для ворожої атаки, затримали в Рівному в результаті спецоперації, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

"Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони. В такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, зокрема військових шпиталів", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність зловмисника та затримали його, коли той проводив дорозвідку. В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові об'єкти.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів. До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишилися його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного "управління фсб в Криму та м. Севастополь". Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь рф", - розповіли у спецслужбі.

Окрім наведення російських ракет на територію Рівненської області зловмисник відстежував рух військових колон із важкою технікою Збройних сил України автотрасами заходу країни.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.