РФ за день шість разів атакувала Нікопольщину - Лисак

Російські війська вдень у неділю атакували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина пережила за день 6 атак. Росіяни гатили по населених пунктах району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе. У Нікополі понівечили приватний будинок, господарську споруду і газопровід", - сказано в його телеграм-каналі.

Наслідки ворожих прильотів у Марганецькій і Мирівській громадах уточнюються.

За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.