Синєгубов: Головне - стабілізувати фронт на півночі Харківщини

ЗС РФ за добу посилили масовані артилерійські й авіаудари вздовж кордону на півночі Харківської області, Вовчанськ, Липці та інші населені пункти перебувають практично цілодобово під ворожими обстрілами, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зараз головне завдання - стабілізувати лінію фронту, тому що в нас збільшилася сіра зона, збільшилася кількість населених пунктів на територіях, де ведуться активні бойові дії... Ситуація досить складна, але контрольована нашими військами", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у зв'язку з цим активізувалася евакуація населення з цих населених пунктів. За його словами, за дві доби вдалося евакуювати понад 4 тис. осіб.