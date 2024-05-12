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12:23 12.05.2024

У Литві відбуваються президентські вибори й референдум про подвійне громадянство

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У Литві відбуваються президентські вибори й референдум про подвійне громадянство

У Литві в неділю, 12 травня, відбувається голосування на президентських виборах, а також референдум про подвійне громадянство, повідомляє Delfi.

По всій країні відкрито 1895 дільниць, у яких виборці можуть голосувати з 07:00 до 20:00.

Зазначається, що за посаду глави Литви борються вісім кандидатів: Гітанас Науседа, який балотується на другий термін; висунута консерваторами прем'єр Інгріда Шимоніте; представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас; самовисуванець Ігнас Вегеле; самовисуванець Едуардас Вайтку; засновник партії "Неманська зоря" Ремігіюс Жемайтайтіс; Гедрімас Еглінскас, висунутий Союзом демократів "В ім'я Литви"; голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

Переможцем вважатимуть кандидата, який здобув понад 50% голосів, нагадують у повідомленні. Якщо жодному з кандидатів не вдалося досягти більшості, за два тижні організовують другий тур, до якого зазвичай виходять два кандидати, котрі здобули найбільшу кількість голосів у першому турі. Той, хто набрав у другому турі абсолютну більшість, і вважається переможцем.

Згідно з опитуваннями, лідером рейтингу є нинішній президент Гітанас Науседа (у березні 30,4%, у квітні - 29,1%). На другому місці - прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте (у березні 10,1%, у квітні - 14,2%).

Теги: #литва #вибори

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