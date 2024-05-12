Припинення вогню в Газі можливе хоч завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників

Президент США Джо Байден заявив, що хоч "завтра буде припинення вогню", якщо ХАМАС звільнить заручників, утримуваних у Секторі Гази, повідомляє CNN.

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАС - якби вони захотіли це зробити, ми могли б покласти цьому край завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - заявив Байден у суботу.

Зазначається, що родини п'яти американців, які, ймовірно, перебувають у заручниках у Секторі Гази, зустрілися в п'ятницю з радником із національної безпеки Джейком Салліваном і координатором із Близького Сходу Бреттом Макгерком.

Згідно з протоколом зустрічі, представники родин висловили своє величезне розчарування через чергову паузу в переговорах із бойовиками про звільнення заручників.

У повідомленні CNN нагадується, що на початку цього тижня переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС залишили Каїр без угоди.